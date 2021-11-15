Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı - Haberler
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Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kamyon dorsesini yukarıya kaldıran sürücü, dorsenin elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ağır yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kamyon dorsesini yukarıya kaldıran sürücü, dorsenin elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ağır yaralandı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Deniz Mahallesi Petrolofisi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 COU 832 plakalı kamyonun sürücüsü E.L.G. yan yolda durup kamyon dorsesini henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yukarı kaldırmaya başladı. Bu sırada dorse elektrik tellerine temas etti. Durumu fark etmeyen sürücü, dorseyi elleyince akıma kapıldı. Yere yığılan sürücüyü fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.L.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Olay öncesi ve sonrası ile güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün dorseyi kaldırmasının ardından yere yığıldığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı

Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı

Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas edince sürücüyü elektrik çarptı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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