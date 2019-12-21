Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı

21.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:54

Başkentte kamyon dorsesi çalan hırsızlara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyon ve tır dorselerini çalan hırsızların yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, park halindeki dorselerin çalındığı bölgelerde bulunan çok sayıda güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı.

Çalınan dorselerin, Kahramankazan ilçesi sanayi bölgesindeki iş yeri görünümü verilen hangara çekildiğini, parçalara ayrılıp nakliyeciler üzerinden hurdacılara satıldığı belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hangara düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelilerini çaldıkları bir dorseyi parçalarken suçüstü yakaladı.

Aramalarda ele geçirilen ve Yenimahalle'den çalındığı tespit edilen başka bir dorse de sahibine teslim edildi.

Nasıl çaldıklarını polise anlattılar

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, park halindeki dorseleri tespit ettiklerini, kendilerine ait çekici ile gece vaktinde çalarak hangara getirdiklerini itiraf etti.

Aynı gün dorseleri kesip parçaladıklarını anlatan zanlılar, buradan elde ettikleri demir malzemelerini de hurda fiyatına nakliyeciler aracılığıyla satıp kazanç sağladıklarını ve işledikleri suçu kabul edip pişman olduklarını söyledi.

Şüpheli D.E, L.E, E.E. ile A.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA