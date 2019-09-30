Kamyon, dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı

30.09.2019 00:06

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırılırken, markette büyük hasar meydana geldi. Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik-Boyalıca yolunda seyir halinde olan İsmail G. (37) yönetimindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan park halindeki traktöre çarpan kamyon, ardından kaldırımda dolmuş bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25) ve çocukları Mustafa A. (3) ile Tenzile A.'ya (5) çarparak yaralanmalarına neden oldu. Kamyon, daha sonra Ferdi Harman'a ait markete çarparak durabildi.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle markette büyük hasar oluşurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kaza anı, kameralar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü İsmail G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA