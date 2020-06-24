Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp devrilen kamyonun şoförü Murat Şahin, yaralandı.

Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
24.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:26

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp devrilen kamyonun şoförü Murat Şahin, yaralandı. Araçta sıkışan Şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, D-100 karayolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Murat Şahin yönetimindeki 67 TG 691 plakalı sac yüklü kamyon, aynı yöne giden Savaş Genç yönetimindeki 06 BAA 569 plakalı kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, Murat Şahin araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Sakarya Arama Kurtarma Timi ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardığı Murat Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Ozan Açıktan Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:41:25. #1.15#
title