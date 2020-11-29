Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

29.11.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:52
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Yola dökülen yaklaşık 20 ton pancar, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl yönüne giden Ömer Şen (45) yönetimindeki 36 E 8759 plakalı pancar yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Ömer Şen kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yan yatan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 ton pancar, yola saçıldı. Yola dökülen pancarlar, diğer sürücülere tehlike yaratmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Kamyon çekiciyle yoldan kaldırıldı. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı

Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İlgili Haberler

Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı
Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı
Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, tonlarca buğday yola saçıldı
Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, tonlarca buğday yola saçıldı
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beyonce Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Mert Günok Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Stjepan Tomas
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:52:20. #1.14#
title