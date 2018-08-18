Kamyon Devrildi 2 Yaralı
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Nuri Bayyiğit idaresindeki 34 AN 5493 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Nuri Bayyiğit ile araçta bulunan Cavit Gayranal yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zce