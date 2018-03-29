Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolunun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü girişi mevkisinde Hüseyin Yalçın idaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alanda durdu.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yalçın'ı bulunduğu yerden yaralı halde çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yalçın, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.