Kamyon Değil Otomobil

Kamyon Değil Otomobil

Gaziantep’te trafikte üzerine ve içerisine yüklenen yükle adeta bir kamyonu andıran otomobil görenleri şaşırttı.

Kamyon Değil Otomobil

Gaziantep'te trafikte üzerine ve içerisine yüklenen yükle adeta bir kamyonu andıran otomobil görenleri şaşırttı.

Gaziantep'te üzerine yüklenen yükle adeta kamyonu andıran otomobil diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde plakası belirlenemeyen bir otomobilin üzerine yüklediği hurda malzemelerle trafikte diğer araçlarla aynı anda seyrettiği görülüyor. Adeta kazaya davetiye çıkaran otomobil, daha sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP

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