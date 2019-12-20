Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

20.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:36

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.Cavit AKGÜN/MUĞLA,