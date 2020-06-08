Kamyon buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Mardin karayolunun 10. kilometresinde bulunan Katran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametine gitmekte olan L.A. idaresindeki 35 HB 2555 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden Kadri Akdoğar idaresindeki 73 DN 49 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan traktör yolda yan yattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadri Akdoğar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yola savrulan buğday köylüler tarafından toplanıp mal sahibine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA