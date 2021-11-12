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Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplandı.

KOCAELİ (İHA) - Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 41 AIN 428 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Yaklaşık 15 metre bariyerleri söken kamyon, bariyerlere saplanarak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere saplanan kamyoneti uzun uğraşlar neticesinde çıkardı. Sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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