Kamyon bahçeye daldı



KAYSERİ - Kayseri'de bir kamyon bahçe duvarını yıkarak park halindeki bir araca çarpıp yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi Tut kavşağında meydana gelen kazada, 31 yaşındaki Şafak K.'nın kullandığı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta bulunan evin bahçesine daldı. Bahçe duvarını yıkan ve park halindeki bir araca çarpan kamyon yan yattı. Kaza sonrasında meraklı vatandaşlar olay yerine akın ederken, polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırabilmek için anons yaptı. Kazada yaralanan kamyon şoförü 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Talas Belediyesi Zabıta ekiplerinin kazanın olduğu yeri branda ile kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.