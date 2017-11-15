Kan Donduran Görüntü: Kamyon Apartmanın Bahçesine Uçtu
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine uçtu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine uçtu.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.K.'nın kullandığı 63 AJ 097 plakalı kamyon, freni boşaldığı için apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte kazadan kareler: