Kan Donduran Görüntü: Kamyon Apartmanın Bahçesine Uçtu

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine uçtu.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.K.'nın kullandığı 63 AJ 097 plakalı kamyon, freni boşaldığı için apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.