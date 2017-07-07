Kamyon Altında Sürüklendi

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz caddesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ara sokaktan caddeye giren Halis Demir kontrolündeki otomobil caddede seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil sürüklenerek park halindeki başka bir TIR'ın kasasına çarparak durdu. Adeta hurdaya dönen otomobilin içerisindeki Halis Demir ve Furkan Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Çevredekiler tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansa koyularak hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü ise ifade vermek için karakola götürüldü. - İstanbul