Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı - Haberler
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Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı

Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari-Van karayolunda bir kamyon alev alev yanarken, yol ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari- Van karayolunda bir kamyon alev alev yanarken, yol ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiler göre, olay, Hakkari-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kamyonun alev alması sonucu karayolu çift taraflı bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin önlem almasıyla itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Uzun araç kuyruklarının da oluştuğu karayolu tekrar trafiğe açıldı. - HAKKARİ

Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı

Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Haber

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