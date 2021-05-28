Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, seyir halindeki arpa yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN'da, seyir halindeki arpa yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede toplananlar ise yangın söndürülene kadar izledi. 

Merkeze bağlı Boğazönü köyü yakınlarında Yasin Şimşek'in kullandığı, 02 HU 274 plakalı, arpa yüklü kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyon, alev alev yanarken, çevrede toplananlar da izledi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan kamyonun sürücüsü Yasin Şimşek, "Şehir merkezine arpa taşıyordum. Rampayı çıkarken bir anda ses geldi. Yol kenarına park etmemle kamyonun alev alması bir oldu. Hemen yardım istedim sonra itfaiye gelip söndürdü" dedi.


Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Burak Sergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 09:28:08. #1.15#

title