Kamyon ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun şarampolde ağaçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun şarampolde ağaçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra-Kavak yolu 11. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 55 K 20158 plakalı kamyon, Çayağzı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 dakika trafiğe kapanan yol, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince açıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı