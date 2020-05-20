Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandıHATAY'ın İskenderun ilçesi taş ocakları mevkiinde yol kenarında park halindeki bir kamyon uçuruma yuvarlandı.

20.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:42

Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesi taş ocakları mevkiinde yol kenarında park halindeki bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskenderun Modern Evler Mahallesi Yarıkkaya civarındaki bir taş ocağı yakınında öğle saatlerinde meydana geldi. Amanos Dağları eteğinde taş ocağı yolunda park edilen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yamaçtan aşağı büyük bir gürültü ile yan yatarak takla attı. Yaklaşık 200 metre aşağıya yuvarlanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye hemen itfaiye ekipleri çağrıldı. İçerisinde sürücünün olmadığı tespit edildi. Kamyon yapılan hasar tespitinin ardından bulunduğu yerden çıkartılacak.

Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:42:44. #1.14#
title