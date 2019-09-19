Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildiANKARA - Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

19.09.2019 12:01

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

ANKARA - Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarar uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticileri, çalışanları ve 3 mali müşavirinde aralarında bulunduğu, 3'ü kadın olmak üzere 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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