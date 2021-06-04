Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
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Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede

Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 14 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kamuyu yaklaşık 150 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 96 şüpheliden 53'ü adliyeye sevk edildi.

MERSİN merkezli 14 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kamuyu yaklaşık 150 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 96 şüpheliden 53'ü adliyeye sevk edildi.

Mersin merkezli 14 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütü yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' gibi suçlara karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan takip sonrası 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin 79'u yakalanırken, önceki gün 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı 96'ya ulaşırken, firari 14 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 53 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 

NAYLON FATURA DÜZENLEMİŞLERÇalışmada şüphelilerin, şirketler üzerinden 'naylon fatura' düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyon aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri belirlendi. Çalışmada, suç örgütünün, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 664 bin 223 TL zarara uğrattıkları, zararın geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 150 milyon TL'yi bulduğu ortaya çıktı.

Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratan şüpheliler adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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