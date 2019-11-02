Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak

02.11.2019 13:53

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuya 700'den fazla kurum dışı işçi alınacağını açıkladı. Başvuru için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) veya başka sınav şartı aranmıyor. İlanlarda vasıfsız işler olduğu gibi oldukça vasıflı işler bulunuyor. Alımların bazıları daimi bazıları ise geçici.



İŞKUR kamu iş ilanları kategorisinde 48 belediye ve kamu kuruluşunun personel alım ilanlarını yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre kamuya 725 personel alımı yapılacak. 48 ilandan sadece 1 tanesinde KPSS şartı yer alıyor. Bunun dışındaki ilanlarda sınav şartı bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle