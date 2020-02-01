Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor
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Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor.

01.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:54
Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor. Salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor.

Kaynak: AA

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: Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor
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