Kamuya Açık Alan ve Binalar Engellilere Erişebilir Olmalıdır"

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçları başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmalıdır." dedi.

Hakyemezoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, engellilerin bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken diğer yandan yeni sorunlar veya uygulamalarla karşılaştığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin engellilerin yaşam kalitesini artırmak için yeni yasalar çıkardığını anlatan Hakyemezoğlu, "Kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçları başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmalıdır ancak konulan sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Artık yasanın gereklerini yerine getirilmesi için yapılan çalışmalar yavaş ilerlemektedir." diye konuştu.

Engellilere devlet tarafından istihdam oluşturulmasına sevindiklerine işaret eden Hakyemezoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak yetersiz olması sebebiyle çeşitli defalar ilan edilen istihdam seferberliklerine rağmen engellilerin hem özel sektörde hem de kamuda en azından yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam edilmesi gerekiyordu. Engellilerin haklarından yararlanmaları için gerekli olan sağlık kurulu raporlarına ilişkin yapılan mevzuat değişiklikleri her seferinde daha fazla engellinin eğitim, istihdam başta olmak üzere haklarından mahrum olmasına neden oldu."

Hakyemezoğlu, Engelliler Haftası'nda tüm toplumu engellerin kaldırılması için duyarlı olmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA