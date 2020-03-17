Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Atamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.
17.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Atamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.
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Kaynak: Dunya.com