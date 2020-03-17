Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı - Haber
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

17.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:56
Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.

Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."

Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Haber
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Haber
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Juventus'a ikinci şok! Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı Haber
Juventus'a ikinci şok! Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Burak Yılmaz Henry Onyekuru Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 22:15:35. #1.14#