Kamusal Alanda Ukraynaca Konuşulmasını Öngören Tasarı Kabul Edildi

Ukrayna parlamentosu, ülkenin ana dili Ukraynaca'ya özel statü tanınmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Rusça konuşan azınlık ayrımcılık yaratacığı gerekçesiyle tasarıya muhalefet etmişti.

Parlamentodan geçen tasarı, kamu çalışanlarının Ukraynaca konuşmasını ve zorunlu kılıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzası gerekiyor.

Tasarıyı savunanlar ulusal kimliği güçlendireceğini, muhalifler ise Rusça koşan azınlığın ötekileştireceğini söylüyor.

Poroşenko'nun seçim söylemiydi

Dil konusu, özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ihlakından bu yana giderek hassaslaşan bir mesele.

Ukraynaca'nın statüsü Pazar günü yapılan seçimlerden önce Poroşenko'nun kampanyasının da önemli bir parçasıydı.

Ancak bu söylem başarısız oldu ve Poroşenko seçimi kaybetti.



Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Volodimir Zelenski ise tasarıya daha mesafeli duruyordu.

Rusça'yı Ukraynaca'ya göre daha çok kullandığı bilinen Zelenski, tasarının parlamentodan geçmesi sonrası, "Toplumu birleştirecek yeni yasalar hayata geçirmeliyiz, aksine ayrıştıracak değil" yorumunu yaptı.

Zelenksi, tüm Ukraynalıların haklarına saygı duyduğundan emin olmak için yeni yasayı inceleyeceklerini, tasarı kabul edilirse sonuçların ne olacağını öngöremediklerini söyledi.



Ülkede çok sayıda insan hem Ukraynaca, hem de Rusça konuşuyor.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre Ukrayna'da hanelerin yüzde 32,4'ünde Ukraynaca, yüzde 15,8'inde ise Rusça konuşuluyor.

Her 4 Ukraynalıdan biri ise iki dile de hakim.

Tasarıda neler var?

Televizyon ve film dağıtım şirketleri, içeriklerin yüzde 90'ının Ukraynaca olmasına dikkat etmeli

Kitap ve yazılı medya içeriklerinin yarısından fazlası Ukraynaca olmalı

Bilgisayar yazılımlarının Ukraynaca arayüzü de olmalı (Tasarı İngilizce ve diğer resmi Avrupa Birliği dillerine de izin veriyor)

Zelenski'nin seçim zaferine rağmen Poroşenko destekçileri halen parlamentoda baskın konumda.

Poroşenko özellikle Ukraynaca'nın daha yaygın olarak kullanıldığı batı bölgelerinde oyunu artırmak adına bu tasarının seçimlerden önce geçeceğini ummuştu.

2012 yılında parlamentoda yapılan oylamada Rusya'nın resmi dil olmasının kabul edilmesi sonrası başkent Kiev'de protestolar düzenlenmiş, polis müdahale etmişti.