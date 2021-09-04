KAMUOYUNUN DİKKATİNE İlimiz Mesai Saatleri

T. C.ÇANAKKALE VALİLİĞİİl Yazı İşleri MüdürlüğüSayı : E-88822389-150-3369Konu : Mesai Saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesi gereğince;

T. C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-88822389-150-3369

Konu : Mesai Saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesi gereğince; İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri 06 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bazı Kurum ve Kuruluşlar için özel kanun ve talimatları ile tespit edilen mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

ÇALIŞMA SAATLERİ:

SABAH : 08. 30 - 12. 30

ÖĞLEN TATİLİ : 12. 30 - 13. 30

ÖĞLEDEN SONRA : 13. 30 - 17. 30

Kaynak: Habermetre