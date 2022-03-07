Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayın kuruluşlarına yasa hükümleri uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamayla kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerinin uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyenlere 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirtti. Şahin, açıklamasında medyanın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşımasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel