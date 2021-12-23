Kamuoyuna Duyuru 22.12.2021

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (Habermetre) - İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir

ilçelerimizde bir(1) gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bir(1) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22. 12. 2021

TRABZON VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet