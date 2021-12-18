Kamuoyuna Duyuru
17 Aralık akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı yada limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yaptırılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde 2 si şehirlerarası yol güzergahında...
17 Aralık akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı yada limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yaptırılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde 2 si şehirlerarası yol güzergahında olmak üzere 3 adet akaryakıt istasyonu hakkında, ağır para cezalarından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyumuzun bilgisine arz olunur. Bilecik Valiliği
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