KAMUOYUNA DUYURU…

Hayvan haklarına saygılı ve duyarlı bir belediye olarak belediyemiz hayvan barınağında yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz elim hadise karşısında derin bir üzüntü duymaktayız.

Hepimizi derinden üzen vahim ve kabul edilemez hadise nedeniyle sorumlular hakkında ivedi bir şekilde soruşturma açılacağını, gereken en ağır cezanın verileceğini tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

Can dostlarımıza sıcak ve nezih bir ortamda ev sahipliği yapan hayvan barınağımızda tüm ilgili STK'lar ve hayvan severler ile birlikte şeffaf bir şekilde hizmetimiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Oluşturma Tarihi : 23 Eylül, 2021

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