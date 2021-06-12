Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde kamuoyunda yanlış bir şekilde lanse edilmeye çalışılan Bulancak Durağı mevkiinde yapımını gerçekleştirdiğimiz saat kulesi 2016 yılında CHP Belediyesi'nin Keşap Durağı'nda yaptığı kuleye alternatif olarak yapılmamıştır.

Son günlerde kamuoyunda yanlış bir şekilde lanse edilmeye çalışılan Bulancak Durağı mevkiinde yapımını gerçekleştirdiğimiz saat kulesi 2016 yılında CHP Belediyesi'nin Keşap Durağı'nda yaptığı kuleye alternatif olarak yapılmamıştır.

Zira bahsi geçen CHP'li Belediyenin imal ettiği kule Koruma altındaki bölgede daha önceden var olan metamorfoz kilisesinin çan kulesi olarak yapılan ve aslı 1920'lerde yıkılmış olan kulenin, bakalit malzemeden kötü bir taklidi olarak Anıtlar Kurulu'nun izni olmadan yapılmıştır. Bu sebeple Anıtlar Kurulu'nun bu kulenin kaldırılması amacıyla gönderilen yazılarına rağmen kaldırılmaması ve göreve geldiğimizde de savcılık soruşturması devam eden bir süreç yaşandığından, aşağıda sunulan Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte yeni yapmış olduğumuz saat kulesi şehrimizin girişimde bulunan Bulancak Durağı mevkiinde yapılmış olan fotoğraflarda da sunulan saat kulesinin bulunduğu yerde, yol genişletme çalışmaları sebebiyle kaldırılan saat kulesi yerine, yine aynı bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerel ve milli kültürümüze uygun mimari motifler taşıyan ve Giresunspor'umuzun rengi yeşil beyaz renklere bürünmüş Çotanak amblemi ile süslenmiş bir saat kulesi yapılmıştır.

Bu konunun yalan yanlış bilgilerle kamuoyunda farklı şekilde yansıtılmış olmasının tamamen olumsuz bir siyasi algı oluşturmaya dönük olduğu açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu

Karar Tarihi ve No: 25. 08. 2016-3024

Giresun İli, Merkez, Sultanselim Mahallesi, sehven 97 ada, 35 parselde kayıtlı, sit alanı dışındaki, tescilli 10. Yıl Anıtı'nın korunma alanındaki, Keşap Durağı Meydan ve Otopark Düzenleme Projesi'nin tadilatına ve meydanda saat kulesi yapımına yönelik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 04. 05. 2016 gün ve 85242 sayılı yazısı, Giresun Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17. 05. 2016 gün ve 5320 sayılı yazısı ve ekleri, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25. 03. 2016 gün ve 2287 sayılı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 2016-381 sayılı raporu okundu, konu yerinde ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli Merkez, Sultanselim Mahallesi, kadastro harici alandaki (97 ada, 35 parseldeki) saat kulesinin kaldırılmasına, 10. Yıl Anıtı'nın Keşap Durağı Meydan ve Otopark Düzenleme Projesi'nin düzeltilerek onaylanmasına, uygulamanın düzeltilerek onaylanan projesi doğrultusunda yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Habermetre