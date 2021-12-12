Kamuoyu Duyurusu

Bazı ulusal gazeteler ile haber sitelerinde Üniversitemizle ilgili olarak; Sayıştay Başkanlığı'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne 703 milyon lira bağış yapıldığını raporladığı, YÖK'ün verdiği bilgiler ile Sayıştay Başkanlığı'nın verdiği bilgiler arasında farklılıklar olduğu yönündeki haberler le ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti ortaya çıkmıştır:

"Söz konusu haberler de iddia edildiği gibi Sayıştay Başkanlığı'nın Üniversitemize 2018 yılında 225 milyon 572 bin, 2019 yılında 219 milyon 216 bin ve 2020 yılında da 258 milyon 292 bin lira bağış yapıldığı yönünde herhangi bir raporu yoktur. Sayıştay Başkanlığı her yıl genel bütçeli idarelerin bir önceki yılla ilgili "Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali" ile "Bütçe Gelirleri Kesin Hesap İcmali"ni Resmi Gazete'de yayınlamaktadır. İlgili haber de yer alan Sayıştay Başkanlığı denetim raporunda 2018 yılında 225 milyon 572 bin, 2019 yılında 219 milyon 216 bin ve 2020 yılında 258 milyon 292 bin Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bağış yapıldığı iddia edilen tutarlar ilgili Resmi Gazete'de bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasında yer alan "04" kodlu "ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER" tertibinde belirtilen ve Üniversitemizin mevzuat gereği her yıl merkezi bütçeden aldığı hazine yardımlarıdır. Yani buradaki rakamlar, haber de iddia edildiği gibi herhangi bir kişi veya kurumun Üniversitemize yapmış olduğu bağışları değil, bütün Devlet Üniversiteleri gibi Üniversitemizin merkezi bütçeden almış olduğu bütçeyi ifade etmektedir. Resmi Gazeteler incelendiğinde ve diğer üniversitelerle Üniversitemizin tabloları karşılaştırıldığında bu durum açık ve net bir şekilde görülecektir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bir Devlet Üniversitesi olup ilgili kanun ve yönetmeliklerle yönetilmektedir.

Sonuç itibariyle yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere, söz konusu haberler tamamen art niyetli olarak yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır. Akademik performans ve başarısı her geçen gün yükselen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin kamuoyundaki itibarını düşürmeye yönelik bu tür yalan ve yanlış haberler i yapan kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

NOT: Genel Bütçeli İdarelerin 2018 ve 2019 yıllarına ait "Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali" ile "Bütçe Gelirleri Kesin Hesap İcmallerini" gösteren Resmi Gazete linkleri:

http://www. resmigazete. gov. tr/eskiler/2019/12/20191231M2-1. htm

https://www. resmigazete. gov. tr/eskiler/2020/12/20201231M2-1-1. pdf

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet