Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı

Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında topladık.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" dedi.

Bakan Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu www.yatirimadestek.gov.tr internet sitesini Twitter üzerinden paylaştığı videolu bir mesaj ile tanıttı. Bakan Varank, mesajında, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatırımadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLER AKTARILIYOR'

Bakan Varank'ın paylaştığı videoda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntıları ile aktardığı kaydedilerek, platformun nasıl kullanılacağı adım adım anlatıldı. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlandığının belirtildiği videoda, sitede yer alan 'soru-cevap' sayfasında ise Kalkınma Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabileceği, yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabileceği ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Bülent Uygun Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:45:10. #1.15#

title