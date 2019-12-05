Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi
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Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi

SAMSUN'da yaşayan H.B, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

05.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:29
Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi

SAMSUN'da yaşayan H.B, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.  

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçesi 56'lar mevkisinde bulunan DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde yapılması planlanan baraj inşaatı nedeniyle evinin kamulaştırıldığını ve bunun karşılığında parasını almadığını iddia eden H.B., benzin bidonuyla müdürlüğün önüne geldi. Üzerine benzin döken H.B., bağırmaya başlayınca çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Kaynak: DHA
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