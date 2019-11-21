Kamulaştırılan yapıların yıkımı sürüyor

21.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkarak, mahalleyi daha yaşanabilir bir yer haline getiriliyor.



Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fatih Mahallesi'ndeki Oduncular Sitesinin kuzeyinde bulunan sokakta yolda kalan yapılar kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engellerin yıkılarak ortadan kaldırıldığını dile getirdi.



Mahalle sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA