Kamudaki özel güvenliklere tek tip üniforma
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Kamudaki özel güvenliklere tek tip üniforma

EMNİYET Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymeleri yönünde yapılan çalışmaların tamamlanarak, yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kamudaki özel güvenliklere tek tip üniforma
11.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:05

EMNİYET Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymeleri yönünde yapılan çalışmaların tamamlanarak, yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, kamudaki özel güvenlik çalışanları yeni üniformaları ile görev yapabilecek.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 333 bin özel güvenlik görevlisinin aktif olarak görev yaptığı bildirildi. Bunlardan 116 bin civarında özel güvenlik görevlisinin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 04 Nisan 2018 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçirilerek görev yapmaya başladığı belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin; toplum nezdindeki saygınlıklarının, güvenilirliklerinin, aidiyet duygularının, kuruma bağlılıklarının, görünürlüklerinin arttırılması, önleyici güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin sağlanması, birlikte çalışabilme yetilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tamamlanarak 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi' 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşları bu tarih itibariyle yeni üniformaları ile görev yapabilecek olup, isteyenler halihazırda kullandıkları üniformaları 15 Eylül 2021 tarihine kadar kullanabilecektir" denildi.

'GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN TASARLANMIŞTIR'Üniformaların günümüz şartlarına uygun olarak tasarlandığına dikkat çekilerek, "Çalışma kapsamında; şapka, bere ve üniformada yer alan özel güvenlik yıldızı ile göğüs arması başta olmak üzere diğer ibarelerin tamamı yeniden tasarlanarak özel güvenlik görevlilerinin görünürlüklerinin artırılması amaçlanmış olup, üniformalar modern, çağdaş ve günümüz şartlarına uygun tasarlanmıştır. Ayrıca tek tip üniforma uygulaması ile ilgili olarak; yönerge ve ekleri, 'Üniformaların Alımına İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniforma Kataloğu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız'a ait @EGMozelguvenlik twitter adresi ve www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sayfasında yayımlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Öte yandan, özel güvenlik çalışanlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten fotoğraf paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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