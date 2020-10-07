Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı
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Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı

07.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:08
Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si meslekten ihraç edilmiş 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si meslekten ihraç edilmiş 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asyada örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesaplarını artırdıkları belirlenen 17 şüpheliden 3'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 12'sinin ise daha önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü duyuruldu.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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