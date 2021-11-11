Kamuda istihdama yönelik tarih sınırlaması kaldırılacak

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Zonguldak ziyaretinde, maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamı konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamaya maden şehidi ailelerinden teşekkür geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'taydı. Genel Maden İşçileri Sendikası ziyaretinde maden şehidi ailelerinin istihdamı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamı konusunda yeni bir düzenleme yapıyoruz. Tarih sınırlamasını kaldırarak genel bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bu açıklamanın ardından Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, maden şehidi aileleri adına teşekkürlerini ileterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Mutlu günlerinden birini yaşadıklarını belirten Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, yaptığı açıklamada, "Daha önce Soma'da hayatını kaybeden madencilerimiz için kamuda istihdam hakkı tanınmıştı, o madenci kardeşlerimiz için sevindirici olaydı. Biz de onun akabinde tüm maden şehitlerine verilmesi için mücadele verdik. Milletvekillerimiz, bakanlık ve sendikamız ile beraber istişare yaparak görüşmeler yaptı. Bu konuda tekrar bir düzenleme yapıldı. Bu kez de yine tarih konuldu; 2003 - 2014 arası, bu kez ikinci bir mağduriyet kondu. Özellikle bakanımız ve milletvekillerimize anlattık, bir an önce çözülmesi gerektiğini anlattık. 1 yıldan beri mücadelemiz devam ediyor. En son 2018'de geçici madde ile çıkmıştı. Bu maddeden sonra durumu milletvekillerimiz ile istişare ederek, bakanımıza Genel Maden İşçileri Sendikası'ndaki ziyaretinde iletildi. Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay ve GMİS Başkanı Hakan Yeşil'i bilgilendirmiştik. TTK Üzülmez Müessesesinde işçilerimizin olduğu ortamda bakanımız açıklama getirdi. Başta Cumhurbaşkanı'mıza aileler adına teşekkür ediyorum. Bu konuda sahip çıkıldığı için Çalışma Bakanı'mıza, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil her zaman takipçisi oldu, kendisine teşekkür ediyorum. Sendika yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede yasal düzenleme yapılır, tüm maden şehidi ailelerinin sorunları çözülmüş olacak. Bu konunun takipçisi olacağız. Bakanımızın açıklaması yasal düzenleme olacağını, meclise getirileceğini söylediler. En kısa zamanda meclise getirilmesi için çalışmalarımızı yapacağız." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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