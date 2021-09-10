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Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet, başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla her geçen gün vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine devredilen e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler günden güne artıyor.

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla başvurudan yerleştirmeye kadar kamudaki işe alım süreçlerinin tüm aşamalarının şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülmesine imkan sağlayan İşe Alım Modülü üzerinden, 22 kamu kurumunun 33 iş ilanı vatandaşlarla paylaşıldı ve toplam 44 bin 941 başvuru alındı.

Bu hizmetin yanı sıra, 65 yaş üstündekilerin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevularını oluşturabilmeleri amacıyla '65 yaş üstü için evde e-devlet şifresi teslimi' uygulaması da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince e-Devlet üzerinden uygulanmaya ve vatandaşlara teslim edilme süreci devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri hizmetini de vatandaşlar e-Devlet üzerinden alabiliyor.

Su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik ve fesih hizmetleri yaygınlaştırılacak

E-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılması öngörülüyor. "Araçlarım konsept hizmeti" gibi, belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı bütünleşik hizmetlerin sayısının da arttırılması amaçlanıyor. Yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin arttırılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Son 8 ayda e-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 715 milyonu aştı

E-Devlet Kapısı'nda 2021 yılının 8 aylık döneminde 715 milyon 675 bin 848 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, İçişleri Bakanlığı-e-Başvuru, Adalet Bakanlığı-Dava Dosyası Sorgulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor - Haberler Ekonomi
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