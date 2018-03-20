Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, öğrenim durumları dolayısı ile mevzuat gereği hizmetli kadrosunda istihdam edilmiş olan şehit ve gazi yakınlarının bundan böyle büro hizmetlerinde görevlendirileceğini söyledi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, kamuda görev yapan şehit ve gazi yakınlarına kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. İrğat, "Uzun zamandır gündemde olan ve Memur-Sen olarak takipçisi olduğumuz, öğrenim durumları dolayısı ile mevzuat gereği hizmetli kadrosunda istihdam edilmiş olan şehit ve gazi yakınlarımız, bundan böyle büro hizmetlerinde görevlendirilecek. Genelge bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Tüm şehit ve gazi yakınlarına hayırlı olsun" dedi. - MANİSA