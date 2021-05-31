Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? 1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri!
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Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? 1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri!

Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? 1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri!
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Yeni normalleşmenin uygulanacağı 1 Haziran sonrası Kamu çalışma saatlerinin değişip değişmediği merak ediliyor. Esnek çalışmanın kalkacağı tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Kabine toplantısı sonrası kararları bekleniyor. Peki, Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? 1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor?

Yeni normalleşmenin uygulanacağı 1 Haziran sonrası Kamu çalışma saatlerinin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? 1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Kademeli normalleşme döneminde kamuda esnek çalışma sistemi uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak geçiyor. Esnek çalışmanın kalkacağı tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Kabine toplantısı sonrası kararları bekleniyor. Kamuda mesai saatleri ile ilgili yeni bir karar alındığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

"YAKIN ZAMANDA AÇIK ALANDA MASKESİZ HAYATIN BAŞLAMASI İHTİMALİ VAR"

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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