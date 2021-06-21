Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı?

Kamuda esnek çalışma saatleri ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Pandemi nedeniyle birçok tedbir alındı. Kamuda ise esmek çalışma saatleri gerçekleştiriliyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından kamu çalışma saatleri ile ilgili karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Peki, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek, mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı?