Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı?
Kamuda esnek çalışma saatleri ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Pandemi nedeniyle birçok tedbir alındı. Kamuda ise esmek çalışma saatleri gerçekleştiriliyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından kamu çalışma saatleri ile ilgili karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Peki, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek, mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı?
Kamuda esnek çalışma saatleri ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Pandemi nedeniyle birçok tedbir alındı. Kamuda ise esmek çalışma saatleri gerçekleştiriliyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından kamu çalışma saatleri ile ilgili karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Peki, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek, mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı? İşte detaylar haberimizde…
KAMU MESAİ SAATLERİ NELER?
Kamuda esnek çalışma sistemi sona erdi. Açıklanan kararlara göre mesai saatleri normal düzeninde devam edecek.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL