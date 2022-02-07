Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'ta yapılacak
AA, Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel