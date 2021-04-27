Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
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Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı. Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı. İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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