Kamuda Blokzincir Konferansı - Faruk Eczacıbaşı

Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Blokzincirde belki son zamanlarda özellikte kripto paralardan dolayı bir hayal kırıklığı yaşanıyor olabilir ancak bunları önemsememiz gerekiyor." dedi.

Eczacıbaşı, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda yaptığı konuşmada, platformu 24 yıl önce kurulan Türkiye Bilişim Vakfının bir alt kurumu olarak geçen sene oluşturduklarını söyledi.

Vakfı kurmalarının ilk nedeninin teknoloji olmadığını belirten Eczacıbaşı, "Amacımız, teknolojinin toplumlara, bireylere, kurumlara getirmesi gereken davranış değişikliğini özümsemek ve buna hazırlanmaktı." diye konuştu.

Eczacıbaşı, geçmişi 10 seneye dayanan blokzincir teknolojisinin bu süreç içinde karşılaşılan ezber bozucu yeniliklerden biri olduğuna işaret ederek, bu teknolojide özellikle son 1-2 senede baş döndürücü gelişmelerle iniş ve çıkışların yaşandığını dile getirdi.

Blokzincir teknolojisinde motivasyonel gelişmelerin yanı sıra hayal kırıklıklarının da yaşandığına dikkati çeken Eczacıbaşı, "Belki son zamanlarda özellikte kripto paralardan dolayı bir hayal kırıklığı yaşanıyor olabilir ancak bunları önemsememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin ezber bozan yaklaşımlar getirdiğini vurgulayan Eczacıbaşı, şöyle devam etti:

"Bockchain Türkiye bizim gözümüzde bir platform. Bu gibi yeni konseptler, özellikle blokzincir ve onun üzerine geliştirilecek ürünler bizleri yeni denizlere, bilmediğimiz sulara taşıyacak. Beraber arayacağız, beraber öğreneceğiz, ağlarımızı kullanacağız ve bu gelişmeleri yakından inceleyeceğiz, mümkün mertebe öncüsü olmaya çalışacağız. En önemli tarafı da içselleştireceğiz ve davranışlarımızı ona göre düzenleyeceğiz."

"İnternetin sağladığı etkiyi yaratacak"

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Muhammed Emin Torunoğlu da konferansta, blokzincir teknolojisinin kullanım alanları, dünyada ve Türkiye'deki uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Blokzincir teknolojisinin gelecek dönemde internetin sağladığı dönüştürücü etkiyi yaratmasının beklendiğini ifade eden Torunoğlu, "Bu teknoloji, gerçekleştirilen işlemlerde üçüncü taraflara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Paylaşılan veri için merkezi veri tabanına ihtiyaç duyulmuyor. Verinin dağıtık olması güvenlik sorunlarına çözüm getiriyor. Blokzincir teknolojisi verinin sahipliği sorununu da ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmaların ardından Torunoğlu'nun, kurulan yeni birimde "Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığı"na atandığını bildirdi.

Kaynak: AA