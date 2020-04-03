Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Datça, Yerel

Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı

Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı Kamuyu zarar sokmaktan kesinleşmiş 15 ay hapis cezası olan ve ayrıca 3 ayrı suçtan aranan zanlı, 1 yıldır kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı.

03.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:41
Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı

Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı

MUĞLA - Kamuyu zarar sokmaktan kesinleşmiş 15 ay hapis cezası olan ve ayrıca 3 ayrı suçtan aranan zanlı, 1 yıldır kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça ilçe merkezinde, yaklaşık 1 yıldır kayıtlı adres olmadan kaçak olarak yaşayan Ö.F.B. (75), İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri tarafından tespit edildi. "Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' gibi suçlardan üç ayrı aramasının olduğu ortaya çıkan Ö.F.B'nin, İstanbul Silivri'de karıştığı 'Kamuyu zarara uğratma' suçundan da kesinleşmiş 15 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Datça Adliyesi'ne sevk edilen Ö.F.B'nin, ayrıca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarının da firari şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı

Kaynak: İHA

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Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı
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