Kamu zammı ne kadar 2021? Kamu işçilerine ne kadar, kaç lira zam yapıldı? Güncel kamu maaşı fiyatları ne kadar oldu?

Gündemde yer alan en önemli konuların başında kamu zammı geliyor. Kamu zam oranı toplantısı bugün yapıldı ve yeni oranlar an itibariyle açıklandı. Buna göre Kamu işçileri 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak. Peki, kamu maaşı güncel zam kaç tl oldu? Kamu zammı ne kadar olacak? Güncel kamu maaşları! 2021 kamu işçileri ne kadar zam alacak?

Hükümet ve işçi konfederasyonları 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağladı. Vatandaşlar kamu işçilerinin zamlı maaşlarını, zam oranlarını merak etti. Peki, Kamu zammı ne kadar 2021? Kamu işçilerine ne kadar, kaç lira zam yapıldı? Güncel kamu maaşı fiyatları ne kadar oldu?

KAMU ZAMMI NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Hükümet ve işçi konfederasyonları 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağladı. Kamu işçileri 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak. Ayrıca en düşük maaşta 500 lira iyileştirme yapılırken taban ücret 4 bin 100 liraya yükseltildi.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Anlaşma kapsamında en düşük maaş alan kamu işçisine 500 lira iyileştirme yapıldı. Böylece kamudaki işçilerin taban aylığı 4 bin 100 liraya çıktı. Maaşlara ise 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

KAMU ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İlk 6 ay için : %12

Diğer 6 ay için : %5

Ayrıca en düşük maaşta 500 lira iyileştirme yapılırken taban ücret 4 bin 100 liraya yükseltildi.

"TÜRKİYE ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK"

Zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık." dedi.

"TÜM İŞÇİLERE YANSIYAN ORAN YÜZDE 27.10 OLDU"

Yapılan zam oranlarını açıklayan Bilgin, "En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu." ifadelerini kullandı.

"TABAN ÜCRET 4 BİN 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

Bakan Bilgin son olarak, "Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı. Yapacağımız düzenlemeler dikkat alındığında kamuya maliyeti Türkiye ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir." açıklamasında bulundu.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN TALEBİ NEYDİ?

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.