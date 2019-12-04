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Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:10
Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek

(BÜU) ile Bursa , kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Dunya.com

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