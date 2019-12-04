Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek
Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:10
Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Kaynak: Dunya.com