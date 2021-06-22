"Kamu-Üniversite-Sanayici İstişare Toplantısı" Gerçekleştirildi

İlimizde sanayi ve üniversite işbirliğini güçlendirmek ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla Valiliğimizin koordinasyonunda Batman Üniversitesi ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Kamu-Sanayici ve Üniversite İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlimizde sanayi ve üniversite işbirliğini güçlendirmek ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla Valiliğimizin koordinasyonunda Batman Üniversitesi ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Kamu-Sanayici ve Üniversite İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya; Valimiz Hulusi ŞAHİN, AK Parti Batman Milletvekili Ziver ÖZDEMİR, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri ve sanayicileri katıldı.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ömer Faruk ÖZEL tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından konuşan Nasıroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat NASIROĞLU, Türkiye Petrollerinden aldıkları küçük ihalelerle başlayıp bugün Türkiye'nin en büyük firmaları arasında yer alan Fernas şirketler grubunun başarı öyküsünden kesitler anlatarak, sanayinin gelişmesinde teşebbüsün ve bilginin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Batman Üniversitesi Rektörü Demir, Milletvekili Özdemir ve Valimiz birer konuşma patı.

Rektör Demir, Batman Üniversitesi'nin, Batman'da sanayinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda yürütecekleri çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Batman'da sanayi ve üniversite işbirliği önemine vurgu yapan Milletvekili Özdemir; TPAO ve TÜPRAŞ gibi kuruluşların Batman'ın sanayileşmesine önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, bu kurumların yerel sanayici ile işbirliğinin güçlendirmesinin önemli olduğunu, bu sürece üniversitenin de dahil edilmesiyle birlikte daha verimli sonuçların elde edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Valimiz, "Öncelikle rotayı belirlemek gerekiyor, rotası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. Önce inanacaksınız, istikametinizi çizeceksiniz sonrası geliyor. Yeter ki iyi niyetli olun, çalışkan olun ve doğru zamanda doğru kararlar verin. Fernas bunun güzel bir örneğidir. Hepimizin gurur duyduğu, Türkiye'nin güzide bir firmasıdır. Müteahhit bir firma olarak iş hayatına başlayıp, sanayici bir firmaya evrilmiş, doğru zamanda doğru hamleleri yapıp, ülkemize büyük istihdam ve katma değer katan bir firma haline gelmiştir. Hepimize, hepinize iyi bir örnektir. Bunların yapılması mümkündür. Yeter ki niyetimiz halis olsun. Yeter ki doğru bilgilerle mücehhez olalım" dedi.

Valimiz, "İnanırsanız, Hayal Ederseniz Başarırsınız"

Sanayide kalifiye eleman çalıştırmanın üretime olan katkısının önemine değinen Valimiz, "Eğer bu duyguya ulaşırsanız başarırsınız. Bunlar önemli süreçler, bu süreçlerde yardım ve destek almalısınız. İşte üniversite size bu desteği ücretsiz verecek. Bu desteği kaçırmayınız. Eğer böyle yapar isek dev adımlarla gideriz. Çünkü Batman'da sermaye var, üretmeye merak var ve girişim var. Bu çok kıymetli bir şeydir. Batman, bölgesinde başarıyı yakalamış bir şehirdir. Daha ileriye gitmemiz için doğru adımları atmalıyız. İnanırsanız, hayal ederseniz başarırsınız. Bu şehrin istikbali parlaktır. Yeter ki, istikrar ve güven olsun. Şu anda istikrar var, terör bitti, artık insanlar güven içerisinde malına ve mülküne sahipler. Tehdit almıyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar. İşte bu, en kıymetli sermayedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Valimiz, ilimizde sanayinin gelişmesinde katkı sunan Nasıroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat NASIROĞLU'na plaket vererek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre